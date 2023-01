Com o objetivo de oferecer e aprimorar a inclusão digital, principalmente para qualificar pessoas para a inserção no mercado de trabalho, a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda vai oferecer mais vagas para oficinas gratuitas de informática. Serão oferecidas oportunidades para módulos básicos e intermediários para moradores de Volta Redonda.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27, na sede dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) onde as oficinas irão acontecer, com início em 30 de janeiro. As atividades são destinadas a pessoas com idade a partir de 10 anos, as vagas são limitadas e abertas à comunidade, com prioridade para as pessoas que são acompanhadas pelos Cras.

Para se inscrever, basta o interessado ir a uma unidade dos seguintes Cras: Água Limpa, Voldac, Belo Horizonte, São Carlos, Rústico, Ilha Parque, Três Poços, Açude, Verde Vale, Siderlândia, Volta Grande, Santa Cruz, São Sebastião, Mariana Torres, São Cristóvão, São Luiz, Monte Castelo, Padre Josimo, Jardim Ponte Alta, Vila Americana, Nova Primavera, Dom Bosco, Retiro, Vila Brasília, Santo Agostinho, Vila Rica e Caieiras; além dos Centros de Convivência dos bairros Siderópolis e Aero Clube.

Atividades

Durante as atividades, que têm duração de 1h30 e acontecerão em dias diferentes, os participantes aprenderão a utilizar programas como Windows, Word, Excel e Power Point.

Na segunda-feira as oficinas serão realizadas nas unidades dos bairros Água Limpa, Voldac, Belo Horizonte, São Carlos, Rústico, Ilha Parque. Já na terça-feira serão nos bairros Três Poços, Açude, Verde Vale, Siderlândia, Volta Grande, e no Centro de Convivência do bairro Siderópolis. Na quarta é a vez dos moradores dos bairros Santa Cruz, São Sebastião, Mariana Torres, São Cristóvão, São Luiz, Aero Clube (Centro de Convivência do bairro) contarem com a iniciativa. Na quinta as oficinas serão ministradas nos bairros Monte Castelo, Padre Josimo, Jardim Ponte Alta, Vila Americana e Nova Primavera. Para encerrar a semana, na sexta-feira, serão nos bairros Dom Bosco, Retiro, Vila Brasília, Santo Agostinho, Vila Rica e Caieiras.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica (DPB) da Smac, Raquel Marques Coutinho, explica que o objetivo é o estímulo da participação da comunidade e seu acesso à inclusão digital, considerando também o aumento de chances das pessoas se colocarem ou se recolocarem no mercado de trabalho.

“Muitas pessoas não têm noção de informática e isso pode atrapalhar muito quando elas fazem uma entrevista de emprego. Como esse é um quesito básico para a maioria das vagas que aparecem, buscamos oferecer, cada vez mais, vagas para essas oficinas. Assim podemos qualificar essas pessoas para que elas possam voltar a trabalhar”, disse a diretora.

Oficina de Pintura Imobiliária

Vale lembrar que a Smac abriu também inscrições para a Oficina de Pintura Imobiliária, que vai acontecer nos Centros de Referência de Assistência Social dos bairros Volta Grande, Três Poços, Coqueiros, Vila Brasília, São Sebastião e Nova Primavera. As aulas serão realizadas das 8h às 17h. Serão disponibilizadas 20 vagas em cada oficina.

Os cursos são destinados a pessoas com idade a partir de 15 anos. As vagas são limitadas e abertas à comunidade, com prioridade para as pessoas que são acompanhadas pelos Cras. Para se inscrever, basta o candidato ir a uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social onde a oficina será realizada.

Foto: Secom/PMVR