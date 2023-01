Um almoço realizado pelo HotéisRIO, no Windsor Marapendi, na tarde desta terça-feira (dia 10) marcou uma nova era no turismo do Rio de Janeiro. Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo, e Daniela Carneiro, ministra do Turismo, tiveram o primeiro encontro presencial depois que assumiram suas respectivas pastas. O bom relacionamento entre eles é considerado essencial pelo trade turístico para alavancar ainda mais o estado do Rio.

“É sem dúvida nenhuma um momento especial para o Rio de Janeiro, ter uma ministra do Turismo daqui do nosso estado. Eu digo, repito e não me canso: ninguém faz política sozinho. Daniela e eu não mediremos esforços para consolidar o Rio de Janeiro como referência no turismo mundial. O Rio é o cartão postal do Brasil. Precisamos melhorar? Sim, muito. Mas já avançamos bastante. Já conversei com a Daniela sobre o olhar especial que precisamos ter também para o interior do Estado, para fortalecer nossas 12 regiões turísticas. Além disso, ela disse que a recuperação do protagonismo do aeroporto do Galeão será uma prioridade da sua gestão. E ela tem todo meu apoio”, disse Gustavo Tutuca.

Empossada há pouco mais de uma semana, Daniela Carneiro agradeceu a recepção em seu primeiro evento como ministra.

“Essa missão me foi confiada pelo presidente Lula. Ele queria muito que fosse uma mulher à frente deste ministério, que completa 20 anos de sua existência e foi criado em sua primeira passagem pelo Planalto. Sou apaixonada pelo meu estado e estou muito motivada para fazer valer o turismo em todo o país, pelo seu poder de desenvolvimento social e econômico e capacidade de transformar vidas. Precisamos fortalecer o Rio de Janeiro, que é a porta de entrada do Brasil, e uma das minhas prioridades será a recuperação do aeroporto do Galeão, que necessita recuperar seu protagonismo”, disse a ministra.

Além do presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, e do presidente da ABIH-RJ, Paulo Michel, também marcaram presença no evento o presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo; o diretor-presidente do Apresenta Rio (Associação dos Promotores de Eventos do Setor de Entretenimento), Pedro Guimarães; o presidente da Associação Brasileira de Turismo Receptivo (Bito), Salvador Saladino; a presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC), Fátima Facuri; o diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Roberto Maciel e o subsecretário de Concessões e Parcerias da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, Cássio Castro, entre outros.

Foto: Bob Castro/MTur