O corpo de um homem, identificado como Tiago Marques, foi encontrado na Estrada São Sebastião, no Bairro de Fátima, em Barra do Piraí. A Polícia Militar foi acionada a fim de verificar o caso. Chegando ao local, a equipe encontrou a vítima caída no chão com diversas perfurações por arma de fogo. Segundo a ocorrência, o homem possui anotações criminais.

Foto: Divulgação PM