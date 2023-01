Policiais militares prenderam na madrugada deste domingo (dia 15) um homem de 26 anos que teria furtado cerca de R$ 360 de um bar, em Barra Mansa. O suspeito foi encontrado escondido dentro de um armário do estabelecimento, que fica na Estrada Governador Chagas Freitas, no bairro Colônia Santo Antônio. Com ele, os agentes acharam o dinheiro, que estava dentro da cueca do rapaz.

Foi o próprio dono do bar quem acionou uma viatura da PM, após ouvir barulhos dentro da loja. Após buscas, os policiais localizaram o rapaz escondido no armário na parte de dentro do balcão. Ele foi apresentado na 90ª DP (Barra Mansa), onde permanece preso.