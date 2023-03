Um casal sofreu ferimentos leves após um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (dia 6), na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da motocicleta, de 24 anos, perdeu o controle do veículo e caiu na pista. Os dois foram socorridos pela concessionária CCR para o Hospital de Emergência de Resende.

Ainda de acordo com a PRF, o rapaz só possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B, não sendo habilitado para conduzir motocicletas. “Foi aplicada a devida multa por dirigir veículo com CNH de categoria diferente da do veículo que estava conduzindo, no valor de R$ 586,94”, informou a PRF.

Após o acidente, as faixas esquerda e direita na altura do km 302 ficaram interditadas para atendimento às vítimas, sendo liberadas por volta das 7h30. A situação causou congestionamento no local, mas o tráfego já foi normalizado.

Foto: Divulgação PRF