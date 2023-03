Vassouras teve mais um final de semana animado e de muita descontração. O 2º Movimento de Mulheres de Vassouras ganhou as atenções de turistas e moradores da cidade, lotando a Praça Barão de Campo Belo, nesse domingo (dia 19). Foram 32 ações para atendimento ao público, sendo algumas fruto de parceria entre município e governo do estado do Rio de Janeiro, além de atividades recreativas.

A apresentação de Dança Flamenca, comandada pela professora Ana Müller, deu um toque especial ao evento e ganhou as atenções tanto de mulheres, quanto homens. “Estou encantada, porque é muito chique e sensual”, disse Sueli Carneiro, moradora do Grecco, garantindo que irá fazer aulas que são ofertadas gratuitamente pela prefeitura.

E o Movimento Mulheres não parou por ai. A plateia foi convidada a uma sessão de alongamento para depois acompanhar o ritmo animado do show Armando Gabriel e Ana Müller (Som A2). Com músicas variadas, o show também se consolidou como uma dos pontos altos do evento.

“Foi um dia incrível para toda a família. A união dos serviços ofertados pela prefeitura, somado a presença de muitas empresas parceiras que apostaram no evento, proporcionou um resultado fantástico. Foi um dia para cuidar da saúde, receber informações importantes e emitir documentos de forma gratuita, enquanto as crianças brincam nas áreas de recreação”, ressaltou a vice-prefeita Rosi Silva, agradeço ao prefeito Severino pelo incentivo ao projeto.

Pensando na beleza feminina, o stand de estética, foi outro local bastante concorrido e disputado pelo público ganhando, inclusive a participação de homens. Um deles foi o carioca Waldir Galvão, que trabalha como vigilante e aproveitou para fazer as unhas. Acompanhado da mulher. O turista contou que é a segunda vez que visita Vassouras, considerada por ele, como a cidade ideal para o lazer familiar.

“Aqui a gente se sente muito a vontade e pode caminhar sem medo ou receios de violência, sem contar que todas as vezes que visitamos a cidade encontramos uma apresentação cultural e turística diferente”, ressaltou o vigilante, enquanto aproveitava para lixar as unhas das mãos.

O cuidado com a saúde também foi reforçado com oferta de serviços como Aferição de Pressão Arterial e Glicemia. O Movimento de Mulheres abriu espaço ainda para o Passeio gratuito pelo Corredor Turístico Cultural, Orientações gerais sobre o Programa Bolsa Família, Orientações sobre legalização de imóveis, Orientações sobre INSS, distribuição de adubos para plantas, espaço para lazer e Educação, entre outros.

Foto: divulgação