Desde a última semana, a Justiça do Trabalho em Volta Redonda e Resende tem novos juízes titulares. Na Cidade do Aço, Leandro Nascimento Soares assumiu a titularidade da 1ª Vara do Trabalho. Enquanto na comarca do município das Agulhas Negras, Gilberto Garcia da Silva é o novo responsável pela 2ª Vara.

Leandro Nascimento Soares tomou posse no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-RJ) como juiz substituto em 2006. Nesse cargo, atuou em diversas varas do Trabalho da capital e em comarcas como Volta Redonda, Resende, Teresópolis, Cabo Frio, Macaé, Barra do Piraí, Nilópolis, São João de Meriti e Barra do Piraí. Em dezembro de 2019, foi promovido por merecimento ao cargo de juiz titular de vara do Trabalho. Desde então, era o titular da 2ª Vara do Trabalho de Itaguaí.

Gilberto Garcia da Silva iniciou sua trajetória no TRT-RJ em setembro de 2001, como juiz substituto. Convocado pela Corregedoria, atuou em VTs nos municípios de Niterói, Itaperuna, Volta Redonda, Barra do Piraí, São João de Meriti, Três Rios, Resende e Barra Mansa, além da capital. Em junho de 2013, foi promovido a titular e assumiu a 1ª VT de Itaperuna. Em novembro desse mesmo ano, foi removido a pedido à 1ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, onde estava até semana passada.

Foto: reprodução da internet