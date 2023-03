A CBSI, uma das maiores empresas de serviços industriais especializada em siderurgia, cimentos, mineração, entre outros, está com mais de 250 vagas de emprego para atuação imediata na cidade de Volta Redonda. Na manhã desta terça-feira (dia 21), a empresa inicia um novo processo para a seleção dos seguintes profissionais: Encarregados de Mecânica; Líderes de Mecânica; Soldadores Maçariqueiros; Soldadores TIG; e Encanadores Industriais.

Já na quarta-feira (dia 22), as entrevistas serão para os seguintes perfis: Eletricistas de Manutenção; Líderes de Elétrica; Eletricistas de Força e Controle; Montadores de Andaime; e Líderes de Andaime.

Nos dois dias, as entrevistas começam às 8h e seguem até 12h, na ACIAP-VR, atrás do estacionamento do Royal no Aterrado. Os interessados serão entrevistados por ordem de chegada e devem levar Cópia da Carteira de Trabalho, RG, CPF, uma caneta e currículo atualizado. Os profissionais selecionados irão atuar em um Reparo dentro da Usina Presidente Vargas.

