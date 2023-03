As fortes chuvas que castigaram o município de Pinheiral na noite de segunda (dia 20) e ao longo da madrugada desta terça-feira (dia 21) afetaram as operações da captação de água do rio Paraíba do Sul e da Estação de Tratamento de Água (ETA) do município. A Rio+Saneamento, concessionária responsável, informa que vem trabalhando para regularizar o abastecimento.

segundo a empresa, o temporal interrompeu o fornecimento de energia na região e gerou bloqueios nos acessos à captação, provocados por deslizamentos de terra. Além de suspender temporariamente as atividades da ETA Pinheiral, a falta de luz interrompeu o funcionamento de unidades de bombeamento que distribuem água pela cidade.

A eletricidade já foi restabelecida e, tanto as estações de tratamento de água como a captação já tiveram a operação retomada. No entanto, o abastecimento só deve ser normalizado no município ao longo desta terça-feira.

A concessionária orienta aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas que exijam grande consumo.

Em caso de dúvidas, a população de Pinheiral conta com os canais de atendimento da Rio+Saneamento: o telefone 0800 772 1027, que oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp; o aplicativo Cliente Rio+ e o site riomaissaneamento.com.br.