Um acidente envolvendo um caminhão que transportava plástico picado para reciclagem causou congestionamento na manhã desta quarta-feira (dia 5), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O veículo tombou durante a madrugada, na altura do km 292 da pista sentido São Paulo. O motorista não se feriu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, como o veículo tombou sobre a mureta divisória da pista, as duas vias – tanto sentido Rio como em direção à São Paulo – ficaram parcialmente interditadas. Foi necessário soltar a carga para levantar o caminhão, restando todo o material sobre a faixa esquerda da pista no sentido Rio.

Ainda de acordo com a PRF, no momento do acidente o fluxo era reduzido e não houve reflexo no trânsito. A CCR acionou a equipe de conservação para limpeza e desobstrução da via, resultando na interdição total da pista sentido Rio. Por volta das 7h30, havia congestionamento no local por conta da interdição e do fluxo intenso do horário. Às 8h, os trabalhos foram concluídos, a via totalmente liberada e o tráfego normalizado.

Foto: Divulgação/PRF