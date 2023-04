O governador Cláudio Castro completa 100 dias em sua nova gestão à frente do Governo do Rio com mais saúde, mais segurança e mais empregos no estado. O ritmo de crescimento econômico foi impulsionado pelo reaquecimento do turismo, que contribuiu para garantir o protagonismo do Rio de Janeiro no cenário nacional e mundial, gerando renda e oportunidades. Os três primeiros meses de 2023 também foram o impulso inicial da gestão para elencar as prioridades que vão nortear os próximos quatro anos.



“Nosso estado passa por um momento fértil de crescimento, que pode ser constatado nos dados analisados nesse período. Não vamos poupar esforços e investimentos para que a população tenha serviços públicos de qualidade. A retomada do Rio de Janeiro passa pelo aumento de turistas, pela redução dos índices de criminalidade, pelas entregas na área da Saúde, como o Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e a expansão do Samu para municípios, no ranking dos estados que mais geraram empregos formais, entre outros. Apresentar esses números é um compromisso em prestar contas à sociedade”, destaca Cláudio Castro.



Confira os destaques das ações do governo nos 100 primeiros dias de gestão:



Segurança Pública



Instituto de Segurança Pública (ISP)



– Os roubos de rua diminuíram 10% no estado nos dois primeiros meses do ano (último dado divulgado), quando comparado com o mesmo período do ano passado – este foi o menor valor para o período dos últimos 18 anos.

– Nos roubos de cargas, houve queda no período, de 8% a 7%, respectivamente – este foi o menor valor dos últimos 10 anos.

– Já o roubo de veículos, foi o menor número desde 2011.

– Cerca de seis mil pessoas foram presas em flagrante.

– 10 armas de fogo retiradas das ruas por dia – sendo um fuzil por dia.

– As mortes por intervenções de agentes do estado caíram 1%.

Polícia Civil



– Ampliação de vagas imediatas nos concursos públicos em andamento para os cargos de delegado, perito legista e perito criminal. São 561 vagas a mais.

– 10 criminosos presos ligados a facções de outros estados

– Aquisição de 25 equipamentos para detecção multiespectral de impressões digitais em superfícies de vidro. O valor do investimento é de R$ 1,6 milhão.

– Aquisição de Câmara Deposição de Metal a Vácuo, modelo WTF-VMD1260CH, marca West Technology. O valor do investimento é de R$ 4,9 milhões. O sistema VMD detecta substâncias presentes nas impressões digitais deixadas na superfície.



Polícia Militar



Expansão de programas

– 12 novos módulos do Bairro Presente: Engenhão, Central do Brasil, Maracanã, Bonsucesso, Madureira, Freguesia, Vila Valqueire, Vicente de Carvalho, Irajá, Centro de São de Meriti, Centro de Belford Roxo e o bairro de Governador Portela em Miguel Pereira. São 49 módulos no estado.

Novas viaturas

– Entrega de 183 – sendo 169 para patrulhamento, 4 picapes para a Patrulha Maria da Penha e 10 veículos adaptados para PMs deficientes.

Recomposição de efetivo

– Formatura de duas novas turmas do Curso de Formação de Soldados do Cfap, capacitando 544 novos policiais militares.



Corpo de Bombeiros

– Viaturas – Aquisição de 6 embarcações (médio porte), 21 Autos Bomba Salvamento, 5 Autos Cavalo Mecânico, 6 Tanques Reboque, 56 Autos Socorro e Emergência, 35 Autos Remoção de Cadáver, 1 Auto Plataforma Mecânica (chega da Finlândia em maio).

Administração Penitenciária

– Aquisição do Cellebrite: a Secretaria adquiriu a ferramenta israelense para extração de dados de celulares.

Saúde

– Projeto Samu 100% RJ

O projeto está levando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência a todas as cidades fluminenses. Este ano, até 28/3, foram entregues 222 veículos a 71 municípios. No total, serão 249 veículos as 92 cidades do estado.

– Inauguração do novo prédio do Instituto Estadual do Cérebro

Os novos leitos de enfermaria vão permitir à unidade dobrar o número de neurocirurgias. São 39 leitos adultos e 10 pediátricos e mais dez leitos de CTI infantil (3 neonatais e 7 pediátricos). Eles se somam aos 44 leitos de UTI adulto já existentes. O Instituto passou a ter também um ginásio de reabilitação. Um novo aparelho de tomografia foi instalado, reforçando o avançado parque tecnológico do instituto.

– Investimentos para obras em unidades municipais

As primeiras obras e reformas que receberam investimentos por meio do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI) começam a ser entregues, como as novas emergências do Hospital Geral Guarus, em Campos dos Goytacazes, e do Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim.



Mais empresas e empregos

– 16.846 novas empresas abertas nos primeiros três meses do ano. A marca é a segunda melhor da história, ficando atrás apenas dos três primeiros meses de 2022, quando foram computados 18.246 novos negócios.

– Só em março de 2023, foram registrados 6.709 novos negócios no Estado do Rio, recorde histórico no mês nos 214 anos de existência da autarquia.

– O RJ criou 14.676 empregos com carteira assinada em fevereiro, de acordo com o Novo Caged, divulgado em 29/03. No ranking nacional, segue entre os estados que mais geram postos de trabalho formal.

Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços

Retomada da análise de incentivos fiscais

– Foram deferidos 49 processos que vão viabilizar R$ 1,7 bilhão em investimentos em cinco anos e gerar mais de 3 mil empregos para a população fluminense.



AgeRio

– Operações liberadas pela AgeRio em 2023 até 30/03: R$ 24,7 milhões para 358 clientes

– A AgeRio realizou operações de crédito em 47 municípios.

Educação

– Convocação de 2 mil professores dos concursos 2013/14.

– Parceria de Seeduc e Firjan oferece qualificação profissional a 3.500 alunos da rede.

– Autorização da contratação de mais 677 professores temporários e a renovação de até 1.323 contratos de professores para as turmas dos ensinos Fundamental e Médio.

– Seeduc abre 32 mil vagas em cursos de capacitação de professores municipais.

Ciência, Tecnologia e Inovação

– Para o primeiro semestre de 2023, a Faetec ofereceu 7.070 vagas.

– Nos cursos de Qualificação Profissional, foram abertas 23.247 vagas.



Pacto RJ

– 17 projetos foram concluídos, totalizando investimento de R$ 255 milhões.

– Revitalização de estradas concluídas – RJ-101 (Duque de Caxias), RJ-143 (Valença), RJ-234 (Italva), RJ-155 (Angra), RJ-142 (Friburgo), RJ- 134 (Teresópolis), RJ-146 (Stª Maria Madalena), RJ-165 (Paraty), RJ-145 (Rio das Flores) e RJ-159 (Barra Mansa).

– Conjuntos habitacionais reformados e entregues – Cidade Alta e Vicente de Carvalho.

– Além disso, 30 ações entraram em execução, somando cerca de R$ 600 milhões.

– Muvi – Contrato com a empresa que irá construir o corredor expresso.

Infraestrutura e Cidades



Obras em execução

– 108 obras em execução, totalizando R$ 2,3 bilhões.

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Café do Trabalhador

– Inauguração de 3 unidades nos municípios de Engenheiro Paulo de Frontin, São João de Meriti e Duque de Caxias. Agora são 31 pontos em funcionamento em 29 cidades no estado.

Cartão Recomeçar

– Foram entregues 500 unidades neste ano para Angra dos Reis e 273 para Conceição de Macabu. Nos dois casos os cartões são referentes ao ano passado.

Empoderadas

– Lançamento de 9 polos. Entre eles, o da favela do Muquiço, da Escola de Samba da Beija-Flor de Nilópolis, de Duque de Caxias, da sede da OAB no Rio, Arraial do Cabo e Campos dos Goytacazes.

Esporte e Lazer

– Anúncio de que a capital será sede do Pré-Olímpico masculino de vôlei de quadra. Competição acontecerá entre os dias 30 de setembro e 8 de outubro. Investimento de R$ 11 milhões.

– Até o momento são 20 eventos em execução este ano

Cultura

Carnaval 2023

– Aporte de R$ 38 milhões em mais de 300 projetos em 42 municípios, divididos em fomento direto, via editais do pacote Folia RJ 2023, e por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Turismo

Carnaval 2023

– Após quatro anos, o Rio de Janeiro voltou à posição de primeiro lugar nas plataformas de buscas por viagens. Ele liderou o ranking de “Destinos com mais reservas de hospedagens compradas para o Carnaval de 2023” e “Destinos com mais passagens aéreas compradas para o Carnaval de 2023”, deixando destinos como Salvador, Recife e São Paulo para trás.

– A rede hoteleira teve média de 91,52% na capital e 92,65% no interior, segundo a ABIH-RJ e HotéisRio.

Réveillon 2023

– O Réveillon registrou 98% de ocupação na virada do ano, segundo o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO), alcançando patamar pré-pandemia.



Detran.RJ



Aplicativo do Posto Digital

– O Posto Digital do Detran foi lançado em aplicativo para celular. Permite consultar dados sobre veículo, habilitação, verificar pontos de multas, obter ou renovar documentos, entre outros serviços. Em 24 horas, dez mil baixaram o aplicativo.

Fiscalização de combate a motos sem placas

– A força-tarefa que reúne agentes do Detran.RJ, do Detro, policiais militares e civis para reprimir a circulação de motos sem placas e de veículos irregulares registrou: 82.231 abordagens, 56.564 autuações, 1.443 operações realizadas, 10.212 motos rebocadas, 4.837 automóveis rebocados, 12 motos roubadas recuperadas; e 257 CNHs recolhidas por estarem vencidas, cassadas, suspensas ou com o motociclista sem capacete, por exemplo.



Cidade Integrada

Jacarezinho

– Para mitigar os estragos causados pelas chuvas de fevereiro, houve distribuição de cestas básicas, colchões, água mineral, entre outros itens, a 786 famílias, sendo 505 no Jacarezinho e 281 em Manguinhos. Houve também a isenção para documentos de mais de 220 pessoas e ações culturais.

Cantagalo/Pavão-Pavãozinho e Cesarão

– As duas comunidades serão as próximas beneficiadas pelo Programa Cidade Integrada. Em ambas estão sendo feitas obras de infraestrutura para receber serviços.



Ambiente e Sustentabilidade/ Inea

Ambiente Jovem

– Formatura de 3.100 alunos do Ambiente Jovem, o maior programa de Educação Ambiental do país e desenvolvido pela Seas.

Ecobarreiras

-Instalação de 17 ecobarreiras em três rios estratégicos que deságuam na Baía de Guanabara. As estruturas ficarão localizadas nos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e São Gonçalo e têm como principal função reter resíduos flutuantes, impedindo que mais de 1.200 toneladas de lixo por mês poluam a Baía.

Recorde de reciclagem na Sapucaí

– Durante o desfile das escolas de samba de 2023, a Secretaria entrou para o Livro dos Recordes após ter promovido a maior ação de reciclagem de latas de alumínio do mundo com o projeto Recicla Sapucaí. Durante o desfile na Sapucaí, 18 máquinas de reciclagem e 140 agentes atuaram no reaproveitamento desses materiais coordenados pelo órgão ambiental.

Limpa Rio Comunidade

– O programa Limpa Rio Comunidade já recolheu mais de 13 mil toneladas de resíduos sólidos e já limpou 117 cursos d’água, em uma extensão de 36.894 metros. O programa tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das comunidades ribeirinhas.

Cedae

Novo laboratório da ETA Guandu

– Inaugurado em 22 de março, o Libra, novo laboratório da ETA Guandu, garante mais eficiência à análise da água. Entrega as análises em até meia hora, permitindo que técnicos acompanhem, quase em tempo real, qualquer variação na água no rio e tomem as medidas necessárias.