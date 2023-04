Um homem de 67 anos morreu na tarde desta quarta-feira (dia 19) ao ser atropelado por uma caminhonete na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 16h, na altura do km 249 da pista sentido Rio.

A Fiat/Toro, com placas do Rio de Janeiro, era conduzida por um homem de 36 anos e atingiu o idoso na faixa esquerda, tendo a vítima vindo a óbito no local. O condutor nada sofreu. Ainda segundo a PRF, foi o próprio motorista quem acionou o número de emergência para solicitar socorro e, inclusive, permaneceu no local.

Foto: Divulgação/PRF