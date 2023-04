A Polícia Civil prendeu em flagrante, em Resende, um homem de 48 anos que matou nove filhotes de cachorro a pauladas na noite de terça-feira (dia 18). Os animais pertenciam à esposa do acusado e o crime foi cometido na residência do casal, no bairro Alambari, onde os filhotes tinham acabado de nascer.

Segundo a Polícia Civil, para matar os cachorros, o homem usou um rolo de madeira giratório, utilizado para abrir massas e pães. Apenas um filhote e a cadela mãe, de dois anos de idade, ficaram vivos.

O caso chegou às autoridades policiais a partir da denúncia de uma vizinha, que percebeu a movimentação suspeita no imóvel. A esposa do acusado e tutora dos animais trabalhava fora no momento do crime.

O homem foi levado para a 89ª DP (Resende) e vai responder por maus-tratos a animais. A pena para esse tipo de crime é de dois a cinco anos de detenção.

Foto: Divulgação