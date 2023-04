A secretaria de Urbanismo e Patrimônio Histórico, da Prefeitura de Vassouras, através do Programa Raízes, está implementando em parceria com a secretaria de Educação, uma grande ação de Educação Patrimonial na Rede Municipal de Ensino.

O programa contempla, entre outras ações, diversas oficinas desenvolvidas pela equipe do Departamento de Patrimônio Cultural de Vassouras (DEPAC), como a Oficina Identidade e Patrimônio, Redescobrindo Lugares de Memórias, Os Bens Culturais e suas Histórias, Saberes, Sabores e Memórias e Rodinha de Griô.

Segundo a equipe do Depac, o principal objetivo do Programa Raízes é desenvolver a educação patrimonial em diferentes setores da sociedade civil com vistas à preservação, valorização e promoção da cultura local e suas diferentes formas e expressões.

Projeto Piloto

O Projeto piloto do Programa Raízes foi implementado durante o ano letivo de 2022 na Escola Municipal Dr. Thiago Costa Rodrigues.

As oficinas foram realizadas com estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental, com a proposta de desenvolver a percepção das crianças sobre o que é o patrimônio, reconhecendo o valor da sua própria identidade e história de vida, através do contato direto com as manifestações culturais, sejam bens materiais como edifícios, praças, jardins, objetos de valor, como também bens imateriais como músicas, danças, festas religiosas ou populares, comidas, hábitos e costumes, formas de fazer, saberes populares, etc.

Após participarem das oficinas, os alunos fazem uma avaliação lúdica, através de desenhos e relatos, através de desenhos ou relatos escritos, onde demonstram o que aprenderam e como se sentiram durante as atividades.

Para a equipe da Secretaria de Urbanismo e Patrimônio Histórico (SMUPH), a primeira edição do Programa Raízes foi considerada uma experiência de sucesso, onde foi possível observar que os estudantes aprenderam diversos conteúdos que foram desenvolvidos nas atividades propostas e que as experiências sensoriais e lúdicas foram fundamentais para despertar sentimentos de pertencimento e cidadania, através do estímulo ao conhecimento da história do município e de sua produção cultural.

Desta forma, a SMUPH informou que o programa foi ampliado, em 2023, para a E.M. De. José Carlos Vaz de Miranda. O objetivo é dar continuidade para que a construção destes conhecimentos e vivências, com relação à preservação do patrimônio cultural, se tornem ainda mais presentes e se multipliquem para toda a cidade de Vassouras.

Foto: divulgação