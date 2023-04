A reitora do Centro Universitário de Volta Redonda, Prof.ª Ivanete Oliveira, recebeu na manhã desta quarta-feira (dia 26) o chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ), Luciano Muniz. Esse momento, que aconteceu no Campus Olezio Galotti, foi um reencontro, pois Luciano é egresso do curso de Educação Física (2004) do UniFOA e foi aluno da professora Ivanete Oliveira.

Durante o encontro, o chefe de gabinete apresentou à reitora uma prévia do Plano Estratégico Turismo RJ +10 anos, uma proposta de descentralizar a valorização turística, sobretudo na região Sul Fluminense. E ao falar sobre os pilares desse projeto, explicou sobre o planejamento da pasta e destacou: “Queremos ter a FOA como nossa parceira, inclusive, viabilizando projetos e estágios”.

Ivanete Oliveira elogiou a iniciativa, afirmou que a instituição também tem interesse em uma parceria como essa e ainda sugeriu a elaboração de um atlas regional, com a contribuição de pesquisa do UniFOA.

“A gente tem apoiado muitos projetos em Volta Redonda, com a prefeitura, por exemplo, e estamos de portas abertas para contribuir com o que precisarem, inclusive para realização de eventos da Setur-RJ na nossa instituição”, garantiu Ivanete Oliveira.

A reunião também teve a participação da assessora Ana Beatriz Selvani, outra egressa do Centro Universitário de Volta Redonda, do curso de Direito (2020).