Os usuários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) já podem realizar o pagamento da tarifa através da modalidade Pix em aplicativos bancários. Atualmente são emitidas em torno de 53.800 faturas por mês.

Para efetuar o pagamento, basta apontar a câmera do seu celular para o Código QR presente na conta de água. Após a confirmação, é importante deixar salvo o comprovante.

Os bancos credenciados atualmente são: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob, porém, através do Código QR nas contas de água, o pagamento pode ser feito por qualquer instituição bancária, inclusive os bancos digitais. O credenciamento está aberto e o SAAE está buscando credenciar novos bancos para facilitar o pagamento.

O coordenador administrativo e financeiro do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca, destacou os benefícios dessa nova forma de pagamento. “No Saae-BM não há limite de horário ou valor para pagamento pelo Pix. Pode ser que haja algum limite feito pelo próprio banco do correntista, quanto a horário e valor, mas esse nosso novo recurso, veio para facilitar ainda mais o dia a dia dos nossos munícipes. É um modo de pagamento de poucos segundos, a qualquer hora ou dia, prático, rápido e seguro”, informou Zeca.

O Saae-BM possui um serviço de call center que funciona de segunda a sexta-feira, de 7h às 21h, além de sábados, domingos e feriados, de 7h às 17h, atendimento WhatsApp no (24) 3512-4333 de segunda à sexta das 07 às 17h. Para mais informações, basta entrar em contato com o Saae-BM através dos telefones: (24) 3512-4333 e 115.

Foto: Paulo Dimas