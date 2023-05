Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi flagrado em posse de 73 pedras de crack, dois cigarros de maconha, R$ 1.423 em espécie e um aparelho de telefone celular.

De acordo com as investigações, a prisão ocorreu após depoimento de uma vítima informando que seu vizinho, um integrante de uma facção criminosa que se instalou na cidade de Comendador Levy Gasparian, o agrediu e o ameaçou por conta de uma dívida. Em depoimento prestado em inquérito, o agredido noticiou que o vizinho tinha em seu poder uma arma de fogo.

Durante buscas no endereço do traficante para cumprimento de bandodado de busca e apreensão, os policiais encontraram o material entorpecente. No local, havia um adolescente que afirmou saber do envolvimento do homem com uma facção criminosa que atua no tráfico de drogas no estado.

O detido foi conduzido para a sede policial, onde confessou envolvimento com o tráfico, mas negou a agressão e ameaça sofridas pelo vizinho.