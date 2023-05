Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul) prenderam um homem, na terça-feira (dia 2), pela pratica do crime de furto. Ele foi capturado no bairro de Vila Nicolau, no município de Paraíba do Sul, após cruzamento de dados de inteligência.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Após a formalização da prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional.