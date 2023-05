A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, vai realizar, no dia 06 de maio, o primeiro ‘Sabadão de Compras’ de 2023, especial de Dia das Mães. Esta edição irá acontecer na Rua Arthur Oscar, no bairro Vila Nova, quando as lojas ficarão abertas das 09 às 16h e diversas atividades serão ofertadas.

O evento vai contar com feira de artesanato, food trucks, shows, brinquedos para as crianças e tendas das Secretarias de Saúde e de Meio Ambiente, que farão atendimentos, orientações e doação de mudas.

O trânsito será interditado no período do evento. Vias próximas, como as Ruas José Melchiades, Osório Gomes de Brito e Sebastião Colimério terão o trânsito em mão dupla.

No dia 06 de maio, além do ‘Sabadão de Compras’, as lojas do Centro da cidade também estarão abertas em horário avançado. Para facilitar as compras de Dia das Mães, o comércio ficará aberto até as 18h.