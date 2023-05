Acontece neste sábado (dia 6), das 10h às 17h, o tradicional Cordel do Calçadão da Avenida Dezessete de Julho, no Aterrado, em Volta Redonda. Mas desta vez, terá um toque a mais, é que os expositores fazem parte do Coletivo Circulandô, um grupo de artesãos, artistas, estilistas, culinaristas e produtores individuais da região Sul Fluminense.

A feira será um encontro de comidinhas, moda, arte e fé. Tudo no mesmo local. Ao todo serão 15 expositores com os mais variados produtos: perfumaria, acessórios em pedras naturais e prata, bolsas, arte em resina, mosaicos, velas aromáticas, tapetes, peças em madeiras e muita criatividade. “A ideia é fazermos um esquenta com dicas de presentes para o Dia das Mães, além, é claro, de proporcionar lazer e bem-estar aos visitantes”, contou Davi Tedesco, um dos idealizadores do Cordel. Na gastronomia os participantes poderão degustar pães de fermentação natural, salgados e linguiças artesanais, pão de queijo canastra, doces e geleias caseiras, conservas naturais, cookies frescos e o delicioso Acarajé da Jurema. Para os que não sabem, o Acarajé, desde 2005 está escrito no Livro dos Saberes como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

E como de costume, a solidariedade não faltará na feira. É sugerido aos visitantes, que levem um quilo de alimento não perecível, que serão doados aos projetos do Samba da Jurema e Samba do Mulato.

COMO TUDO COMEÇOU

O Cordel de São Roque foi uma iniciativa que começou em agosto de 2021, na intenção de abrir espaço aos produtores locais e que, em virtude da pandemia, estavam sem espaço para expor suas criações. A feira se tornou um sucesso, ganhando força e apoio da comunidade. “O principal objetivo do Cordel é reunir, além dos expositores, as famílias da cidade. Precisamos voltar o olhar da comunidade e da região para o tradicional Calçadão da Avenida Dezessete de Julho, que já existe há mais de 50 anos e seu charme está nas enormes amendoeiras que trazem conforto e beleza ao local”, concluiu Tedesco.

CONFIRA QUEM FARÁ PARTE FEIRINHA COM GASTRONOMIA, MODA, ARTE E FÉ

Acarajé da Jurema | Comida típica

Agridoce Hortifruti | Quitutes artesanais

Ana Olivia Maiolino | Bijuterias

Artesanalite | Arte & Aroma

Bar’Budos | Bar e petisco

Bohip | Acessórios masculinos

Bohooart | Acessórios com pedras naturais

Boteco da Roça | Bar e petisco típico

Dekaunxero | Saboaria artesanal e vegana

Fulô by Seoane | Mimos em tecido

Hippie Chic | Decoração sustentável

Marilma Arteira | Mosaicos

Mikas Store | Arte em resina

Odara | Acessórios em prata 925

Rama | Vestuário e bolsas exclusivas

Rito | Velas aromáticas

Sotearte | Tapetes em tear

Tico Coisas | Criatividade em madeira