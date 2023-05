O governador Cláudio Castro e o secretário de Estado de Saúde, Doutor Luizinho, entregaram, neste sábado (dia 6), em Volta Redonda, 14 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) aos municípios de Volta Redonda, Barra do Piraí, Valença, Pinheiral, Piraí, Barra Mansa, Porto Real e Quatis, todos no Médio Paraíba. Com isso, em todo o Estado, já foram destinadas ao todo 228 ambulâncias para 79 cidades. O evento foi realizado no Hospital Regional Zilda Arns, onde também foi inaugurada a ressonância magnética da unidade.

“A entrega dessas ambulâncias para o Médio Paraíba é um avanço para toda a região. Assim poderemos levar mais saúde e qualidade de vida para o nosso povo”, declarou Cláudio Castro.

No total, o programa “Samu 100% RJ” vai disponibilizar 249 veículos a todos os 92 municípios fluminenses, além de repassar integralmente o valor de custeio do serviço, por um ano, às prefeituras que estão implantando o atendimento.

“O Estado do Rio é o primeiro do país a ter o Samu em todos os municípios, de Varre-Sai a Paraty. Essas UTIs móveis vão salvar milhares de vidas”, disse o secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho.

De acordo com o titular da pasta, o investimento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) para renovar e ampliar a frota foi de R$ 87,4 milhões. O custeio do Samu é tripartite, mas desde o ano passado a SES-RJ dobrou o valor pago. Este ano, para possibilitar a implantação do Samu onde ainda não há o serviço, a SES-RJ vai pagar 100% do custeio por um ano, até que o município consiga a habilitação e financiamento do Ministério da Saúde.

A entrega das ambulâncias foi acompanhada pelos prefeitos dos municípios beneficiados, vereadores e autoridades. Também presente, o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, agradeceu o empenho do governo estadual pelos municípios do interior.

Durante a agenda, o vice-governador Thiago Pampolha ressaltou a importância da valorização da vida por meio dos investimentos e do apoio do Governo do Estado às cidades.

“Vamos seguir empenhando recursos para oferecer acesso a serviços de qualidade, com equipes qualificadas e equipamentos de ponta. As ambulâncias significam um atendimento cada vez mais ágil e eficiente. Essas viaturas têm capacidade de dar o suporte de vida a qualquer pessoa até o deslocamento a um hospital. Isso reforça o Samu de toda a região”, afirmou Pampolha.

Inauguração de ressonância magnética

Durante a inauguração da ressonância magnética do Hospital Regional Zilda Arns, o governador destacou o papel fundamental que a unidade desempenha na região. O Zilda Arns é o maior hospital estadual do interior e atende uma população de cerca de 1,2 milhão de pessoas de 12 municípios. É referência no tratamento de pacientes nas áreas da Unidade de Terapia Intensiva adulta e pediátrica e não possui atendimento de emergência.

O secretário de Saúde também pontuou a importância do hospital, que já realiza procedimentos mais complexos, para os moradores da região.

“Esse hospital era um sonho que muitos não acreditavam e atualmente funciona plenamente. Abrimos o centro cirúrgico dessa unidade e estamos realizando os procedimentos mais complexos, como cirurgias de fraturas. Em breve, a unidade fará também próteses de joelho”, destacou Dr. Luizinho.

Fim da pandemia

Depois da entrega das ambulâncias, Cláudio Castro salientou também que o Zilda Arns foi referência regional para o atendimento aos casos de Covid-19. Um dia depois de a OMS ter decretado o fim da pandemia, Castro se solidarizou com as famílias das vítimas da doença e agradeceu pelo empenho dos profissionais de saúde. Além disso, o governador enfatizou a importância da vacinação da população.

“Este equipamento aqui (o hospital) salvou muitas vidas. A pandemia foi um tempo muito duro para o mundo inteiro. Agora é continuar vacinando o nosso povo”, frisou o governador.

Foto: Rogério Santana