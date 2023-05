Em almoço realizado no restaurante Adega do Portuga, em Volta Redonda, cerca de 20 magistrados se reuniram para dar as boas-vindas aos novos juízes removidos no último edital. O encontro aconteceu na quarta-feira (dia 3), a pedido dos colegas da 6ª Seção Regional da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj).

A presidente da Associação, juíza Eunice Haddad, esteve no encontro, que serviu para os novos juízes da região trocarem experiências e entenderem questões específicas locais. Os magistrados também discutiram assuntos comuns à classe.

Participaram do encontro os magistrados aposentados Antonio Felipe Neves e Paulo Cosenza. A 6ª Seção Regional abrange os municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí, Pinheiral, Resende, Itatiaia e Valença.

Foto: divulgação