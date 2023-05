Na tarde do último dia 26, a Transporte Excelsior ofereceu uma série de serviços gratuitos para seus colaboradores. A iniciativa contou com a presença da van do Sest/Senat, que promoveu no pátio da empresa a campanha “Abrace Sua Saúde”. O objetivo foi garantir uma melhor condição física e mental aos trabalhadores do setor rodoviário.

A nutricionista Suellen Machado destacou a importância de conscientizar os trabalhadores sobre a alimentação saudável. “É fundamental trocar o hábito de comer alimentos industrializados por produtos naturais. Temos uma balança de bioimpedância que fornece todos os dados necessários à consulta”, afirmou.

Já a auxiliar de saúde bucal Queila Oliveira enfatizou a relevância da higienização para a prevenção de doenças. “Abraçar a sua saúde quer dizer se amar. É importante ressaltar que o bem-estar começa pela boca, pelo que a gente come, pronuncia e em como nós higienizamos a nossa boca. O mesmo sangue que corre na boca, percorre o resto do corpo e pode levar bactérias. Prevenção é ter boa higienização. Os serviços oferecidos pelo Sest/Senat pertencem aos colaboradores da Transporte Excelsior e do setor em geral.”, disse.

A equipe do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) esteve presente para oferecer a vacinação contra a gripe H1N1 e Covid-19, além de aferição de pressão e medição de glicose. “Viemos orientar os carreteiros que é preciso ter controle da saúde. Procurar um médico para fazer check-up geral é uma ótima maneira de prevenir doenças”, assegurou a enfermeira Cintia Toledo.

A Transporte Excelsior, por sua vez, reforça o seu compromisso com o bem-estar de seus colaboradores, por meio de treinamentos e palestras que preparam os funcionários para as situações mais diversas do dia-a-dia. “A empresa busca promover a cultura de prevenção de acidentes e garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos”, destaca a direção da empresa.

Foto: divulgação