Um idoso, de 66 anos, foi preso por embriaguez ao volante nesse domingo (dia 7), após ser flagrado por agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) transitando na contramão da Rua Sargento Paulo Moreira, no bairro Volta Grande III. Ele teve a embriaguez constatada por perito do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado à 93ª DP (Delegacia de Polícia Civil) para as medidas cabíveis.

O inspetor Saimon e o Guarda Municipal Guilherme estavam em patrulhamento de rotina, quando um Fiat Strada branco entrou na contramão, chegando a desviar da viatura. Os agentes foram atrás do veículo e, mesmo com ordem para parar, o condutor continuou, chegando a estourar um pneu ao subir em uma calçada e só estacionando na Rua 300, no bairro Volta Grande IV, quando chegou em frente à sua residência.

Ao ser abordado, o homem apresentava “hálito etílico, vestes desalinhadas, fala arrastada, olhos avermelhados e andar cambaleante”, de acordo com o inspetor Saimon. Ele se recusou a fazer o exame de etilômetro e foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, onde a alcoolemia foi constatada. Em seguida, foi levado à 93ª DP, onde foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, e seu veículo foi levado por uma pessoa da família, devidamente habilitada.

“Os Guardas Municipais estão de parabéns pela agilidade em impedir que o condutor colocasse as pessoas em perigo, evitando um acidente grave. Nossas ações visam a um trânsito seguro, porque tem sido constante a ocorrência de acidentes entre veículos envolvendo condutor e ingestão de bebidas alcoólicas”, frisou o secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Foto: Divulgação-Semop/PMVR