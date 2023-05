O Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o comércio em todo o país. Na região Sul Fluminense, além das grandes lojas e redes de varejo, os microempreendedores estão de olho na oportunidade de lucrar nessa época do ano, oferecendo opções criativas e personalizadas para presentear.

Doces, artesanato ou qualquer outro tipo de produto, a data é também uma aposta certeira para quem deseja ampliar a clientela e consolidar o negócio. É o caso de Fernanda Alvarenga que, há alguns anos, deixou a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para se dedicar à produção de tortas e bolos caseiros. A aposta foi certeira.

Segundo a empreendedora, hoje ela consegue faturar em um fim de semana o que recebia mensalmente no emprego formal. “Eu acabava perdendo encomendas por estar trabalhando em horário fixo, fora que queria expandir os conhecimentos no ramo, aprimorar e inovar na área. Foi a melhor decisão que tomei na vida”, comenta.

Fernanda acrescenta que as encomendas para o Dia das Mães estão a mil. “Todas as datas comemorativas são boas para o ramo da confeitaria, pois, além de representarem uma ótima oportunidade de vendas, são também uma vitrine para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho”.

De acordo com a doceira, o naked cake (em tradução literal do inglês, significa bolo pelado) e o bolo da taça compõem os itens mais procurados para a sobremesa deste domingo (dia 14). Neste segmento, em particular, o número de encomendas pelo Dia das Mães só perde para o Natal e para a Páscoa.

Certamente, o Dia das Mães é uma oportunidade para os microempreendedores se destacarem no mercado e fortalecerem a relação com os clientes. Durante a pandemia, Patrícia Martins, moradora do Santo Agostinho, precisou se reinventar e encontrou no micro empreendedorismo uma alternativa para garantir renda.

A fabricação de geleias caseiras significou um divisor de águas na vida da jovem que, hoje, trabalha de casa, tendo a chance de conciliar a oportunidade de lucrar com o dever de cuidar do filho, o pequeno Tiago, que acaba de completar três anos.

Patrícia explica que, nos dias que antecedem a data comemorativa, a procura por algo que torne esse momento especial começa a crescer ainda mais.

“Geralmente, o objetivo dos clientes é buscar presentes que agradem tanto à mamãe quanto ao próprio bolso”, afirma.

Patrícia destaca os kits já prontos e os montados conforme o gosto como os mais vendidos nesta época. “Esta data representa uma grande satisfação, pois, a cada ano, a procura por produtos artesanais vem crescendo gradualmente, colocando, nós, artesãos, no mercado financeiro. Fora que é também uma ótima data para lucrar e divulgar seu produto, chegando a se igualar ao Natal e Dia dos Namorados”, compara.

E não são apenas os doces que fazem sucesso nessa época do ano. Produtos personalizados, como canecas, cartões com mensagens carinhosas, porta brincos, fotos impressas em diversos tamanhos, também têm grande procura e podem garantir a alegria das mamães no próximo dia 14.

“As pessoas querem presentear as mães com algo único, feito especialmente para elas e que tenha a ver com a personalidade delas”, explica Rafaela Drumond que trabalha com produtos personalizados. Moradora do Jardim Vila Rica, Rafaela também recebe encomendas de empresas, lojas, igrejas e entidades que buscam presentear as mulheres nesta data tão especial do calendário brasileiro.

Em tempo: Recente levantamento feito pelo Sebrae, a partir de dados da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), aponta que a abertura de pequenos negócios em 2022 superou os números do período pré-pandemia. Só no ano passado, foram 3,6 milhões de novos empreendimentos, a maioria concentrada na categoria do microempreendedor individual (MEI), que representou 78% do total.



Nota da Folha do Aço

Nesse Dia das Mães, é importante lembrar que cada compra realizada com um microempreendedor representa uma ajuda para a economia local e a manutenção dos pequenos negócios. Por isso, vale a pena valorizar o trabalho desses empreendedores e presentear com produtos originais e feitos com carinho.