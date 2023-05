Quatro linhas do transporte público coletivo de Volta Redonda sofreram mudanças desde sábado (dia 13), visando a melhoria do serviço para a população. Quatro novos ônibus também foram adquiridos para reforçar a operação – os veículos estão em processo de emplacamento e serão incorporados à frota em breve. Além disso, uma nova linha foi criada.

“É uma tentativa de melhorar as condições do transporte público, de dar mais qualidade e agilidade ao sistema. Os estudos são constantes, pois é um verdadeiro desafio melhorar o transporte sem onerar a população ou os cofres públicos. O prefeito já descartou o aumento nas tarifas”, disse Paulo Barenco, secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), as alterações nas linhas foram feitas com base em estudo técnico de origem e demanda (utilizando dados da bilhetagem eletrônica e do sistema de GPS dos ônibus) para adequar à necessidade dos usuários e manter a cobertura das regiões atendidas.

“Com a pandemia, que afetou severamente o sistema de transporte público, além das dificuldades da Viação Sul Fluminense, muitos ajustes foram feitos anteriormente de forma emergencial. Agora, o objetivo é que todas as regiões sejam atendidas de forma mais planejada”, afirmou o secretário.

Ainda segundo Barenco, todas as novas alterações foram apresentadas em conversas com associações de moradores das localidades beneficiadas, ocasiões em que as novas medidas foram aprovadas pelos representantes dos bairros.

“Inclusive, recentemente fizemos alterações em linhas que atendem os bairros Santa Cruz e Santa Rita do Zarur, com mudanças nos horários e itinerários, reduzindo significativamente o número de reclamações”, disse Barenco.

Todos os novos horários e itinerários estão disponíveis no site da prefeitura (voltaredonda.rj.gov.br), por meio do link “Horário de Ônibus”; no aplicativo VR Bus; em cartazes colados nos pontos de ônibus e interior dos veículos; e podem ser solicitados por meio do número de WhatsApp (24) 99295-8558.

Confira as mudanças:

Linha 155 (circular 15)

A Linha 155, que antes fazia a ligação Vila Rica (Tiradentes)–Retiro, passa a fazer a ligação Vila Rica-Vila Americana. Com isso, será ampliada a oferta para os moradores do Vila Americana em direção ao Aterrado e Vila Santa Cecília, por exemplo.

“Fizemos assembleia no bairro Vila Americana com cerca de 70 pessoas para informar as mudanças. Também revitalizamos a sinalização e algumas alterações no trânsito do bairro, por onde o ônibus vai passar”, explicou o secretário.

Linha 530 (Açude–Vila Rica) – via Park Sul

Para manter uma ligação direta entre os bairros Vila Rica (Tiradentes) e Retiro, a linha 530 (Açude–Vila Rica), que estava seguindo até o Hospital da Unimed, na Rodovia dos Metalúrgicos, vai voltar a entrar no bairro Vila Rica (Tiradentes), passando antes pela Vila Santa Cecília, Sessenta, Siderópolis e Casa de Pedra.

Linha 525 A (nova linha que será criada)

E para dar continuidade no atendimento aos usuários que circulam entre o Retiro e o Aterrado, por exemplo, será criada a linha 525A (Praça Cafezal-Vila – via Amaral Peixoto), que vai interligar Retiro, Aterrado e Vila Santa Cecília, passando também pela Avenida Amaral Peixoto, no Centro.

Linha 525 (Açude-Jardim Amália) – via Amaral Peixoto

De acordo com a STMU, essa linha voltará a passar no bairro Jardim Amália I, o que não ocorria, para atender principalmente os estudantes das unidades educacionais, além dos usuários da rede hospitalar do bairro.

Linha 110 (São Carlos–Belvedere) – via Eucaliptal

O bairro Eucaliptal passa a ser atendido pela linha 110 (São Carlos–Belvedere), em substituição à linha 180 (Santa Bárbara), que ia até a região do bairro Roma. A medida vai permitir um aumento de 15% no número de viagens nos horários de pico.

“Na prática, a linha 110 passará a entrar no bairro Eucaliptal. Da maneira que estava, em alguns casos o tempo de espera passava de uma hora nos pontos. Essa mudança vai permitir que o intervalo dos ônibus no Eucaliptal seja menor do que isso, evitando excesso de lotação nos horários de pico, além de melhorar o atendimento à região das localidades Roma I e II, Parque das Garças e Santa Bárbara”, afirmou Barenco.

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana informa que o todas as alterações serão acompanhadas ao longo dos próximos dias e que, se for necessário, ajustes poderão ser feitos.

Foto: divulgação