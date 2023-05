Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam, nesta terça-feira (dia 16), cerca de 400 bonés com indícios de falsificação que estavam em um ônibus que trafegava pela Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. Segundo a PRF, o veículo, que fazia a linha Maringá/PR x Rio de Janeiro/RJ, transportava passageiros, mas também carregava mercadorias sem a presença de seus respectivos proprietários.

Durante os procedimentos de fiscalização de pessoas e bagagens, foram encontradas duas grandes caixas contendo 21 caixas menores, repletas de bonés de marcas renomadas como “New Era” e “Hugo Boss”. O motorista apresentou uma nota fiscal no valor de R$ 2 mil, correspondente a aproximadamente 400 bonés, o que daria um valor unitário médio de R$ 5. No entanto, ao realizar uma pesquisa na internet, a equipe constatou que o valor de cada boné é de aproximadamente R$ 220, que levantou a suspeita inicial de ocorrência de importação, exportação, venda ou oferta de produtos marcados ilicitamente.

O motorista do ônibus informou que as mercadorias eram depositadas na sede da empresa e posteriormente transportadas para a garagem no Rio de Janeiro, onde os destinatários as recebiam. Após o ocorrido, o veículo e todos os ocupantes foram liberados para prosseguir a viagem, enquanto as mercadorias foram apreendidas e encaminhadas para a 94ª Delegacia de Polícia em Piraí.

Foto: Divulgação/PRF