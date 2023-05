Para agilizar e dar mais comodidade ao cidadão, o Detran.RJ está oferecendo atendimento sem necessidade de agendamento em 46 unidades. São 28 unidades para serviços de identificação civil, sem a exigência de agendamento prévio. Além disso, o usuário também pode realizar os serviços de habilitação em 18 postos, sem ter que agendar. O atendimento é de segunda a sexta-feira, conforme horário de cada unidade, por ordem de chegada, respeitando a capacidade de cada local.



Nessas unidades, os usuários podem comparecer diretamente para realizar os serviços. É importante ressaltar que, nos demais postos, a necessidade de agendamento prévio continua e deve ser feita pelo site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042.



Confira os locais que atendem sem agendamento para carteiras de identidade no estado:



– Aperibé

(Rua Aníbal Cortes, 45)



– Areal

(Av Amaral Peixoto, 816)



– Cantagalo

(Travessa Luiz Carlos Falcão, 1)



– Cardoso Moreira

(Rua São José, 86)



– Carmo

(Av Mário Mesquita, 42)



– Cordeiro

(Rua São Sebastião, 8)



– Duas Barras

(Av. Getulio Vargas, 265)



– Engenheiro Paulo De Frontin

(Praça Nelson Sales, 27)



– Italva

(Rua Elivelton Alves Marinho, 69)



– Itaocara

(Rua Gamaliel Borges Pinheiro, s/nº)



– Laje do Muriaé

(Rua Antonio Carlos Alberoni, 220)



– Macuco

(Parque de Exposições Edgard Rodrigues Lutterback s/nº)



– Natividade

(Avenida Dr.Tancredo Lopes, Centro Comercial Comvaca)



– Paracambi

(Av. Maria Amália, s/nº)



– Paty do Alferes

(Av. Brasil, 161)



– Piraí

(Rua Santos Dumont, 156)



– Rio das Flores

(Rua Leoni Ramos, 399)



– Santa Maria Madalena

(Rua Drª Aurea Emery Trindade, 4)



– Santo Antônio de Pádua

(Rod. Prefeito Renato de Alvin Padilha, 3034)



– São José de Ubá

(Rua João Ornaldo Rodrigues, s/nº)



– São José do Vale do Rio Preto

(Rua Coronel Francisco Limongi, 353)



– São Sebastião do Alto

(Rua Braz da Silv, 6)



– Sapucaia

(Rua 15 de Novembro, 40)



– Seropédica

(Rua Rita Batista, 11)



– Sumidouro

(Rua 10 de Junho, 138)



– Trajano de Moraes

(Av. Castelo Branco, 41)



– Varre-Sai

(Rua José Vargas de Figueiredo, 33)



– Miracema

(Avenida Deputado Luis Fernando Linhares, 1010)



Confira a lista de postos sem agendamento no estado para habilitação:



– Seropédica

(BR-465, Bairro Campo Lindo, Rua Rita Batista, 11b)



– Areal

(Av. Amaral Peixoto, 816 – lojas 4, 5 e 6, Centro)



– São Francisco de Itabapoana

(Rua Valdir Gonçalves Delmiro, s/nº)



– São José do Vale do Rio Preto

(Rua Coronel Francisco Limongi, 353, Centro)



– Mendes

(Rua Paulo Sérgio Nader Pereira, 300, Rodoviária)



– Piraí

(Rua Santos Dumont, 156, loja 01)



– Cantagalo

(Rua Luiz Carlos Falcão, s/nº, loja 1, Condominio Silvio B. Lima)



– Itaocara

(Rua Gamaliel Borges Pinheiro, 58)



– Natividade

(Av. Dr. Tancredo Lopes, Morada do Engenho, Centro Comercial da Comvaca, loja 6)



– Macuco

(Parque de Exposições Edgar Rodrigues Lutenbarck, s/nº)



– Santo Antônio de Pádua

(Rod. Pref. Renato de Alvin Padilha, 3.034)



– Miracema

(Av. Deputado Luís Fernando Linhares, 1.010)



– Duas Barras

(Av. Getúlio Vargas, 265)



– Carmo

(Avenida Mario Mesquita, 42)



– Trajano de Moraes

(Avenida Castelo Branco, 41)



– Paty do Alferes

(Avenida Brasil, 161)



– Vassouras

(Av. Otávio Gomes, 395)



– Cardoso Moreira

(Rua São José, 81)