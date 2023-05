Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) realizam, nesta quinta-feira (dia 18), a “Operação Subsolo”, contra o furto de equipamentos contratados pela Petrobras. O objetivo era cumprir nove mandados de busca e apreensão nos municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti e Magé. A ação contou com o apoio de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).

A investigação teve início após a empresa Petrobras ter identificado que 75 switches, equipamentos de informática de alto valor, tinham sido subtraídos do interior do depósito localizado no subsolo da sua sede, no Centro do Rio. A companhia estava realizando uma modernização na rede de seus prédios e pretendia substituir os switches.

Após os trâmites licitatórios, uma empresa foi selecionada para fornecer o material e também para fazer a instalação. Esse trabalho ocorria gradualmente, de acordo com a necessidade da Petrobras, e os equipamentos ficavam armazenados em um depósito enquanto não eram utilizados.

Este mesmo espaço era utilizado por duas outras empresas que prestam serviço para a petroleira, e que não tinham autorização para mexer nos equipamentos. Após alguns meses de instalações, contudo, foi feito um inventário geral de todos os bens do prédio, que constatou a ausência dos switches.

As apurações identificaram que dois funcionários de uma terceirizada estavam envolvidos com o furto dos equipamentos. Diante disso, a autoridade policial representou pelas buscas em endereços vinculados a eles. Os equipamentos eletrônicos subtraídos possuem grande utilidade no ramo de provedores de internet, e os suspeitos possuem vínculos no setor como sócios ou empregados de empresas fornecedoras de sinal de internet na Baixada Fluminense.

A partir de bens pessoais apreendidos nesta operação, os agentes esperam identificar outros envolvidos, bem como o destino dos equipamentos.