O corpo do dentista Jorge Pantaleão Alves está sendo velado no Portal da Saudade, em Volta Redonda. O enterro está previsto para às 11h deste domingo (dia 21), no mesmo local. Jorge Pantaleão Alves morreu em casa, nesse sábado (dia 20), aos 93 anos. A causa da morte não foi divulgada.

O dentista se tornou símbolo da luta contra o Alzheimer, ao fundar em Volta Redonda a APAZ (Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Alzheimer). Realizou palestras em diversas cidades do país contando a sua experiência com a esposa, acometida pela doença, e chegou a lançar um livro contando sobre a luta da mulher contra o Alezheimer.

O dentista Jorge Pantaleão também foi vereador em Volta Redonda durante 14 anos e chegou a presidir a Câmara Municipal pelo período de 1977 e 1978.

Ele deixa três filhos, além de netos e bisnetos. A esposa, Maria Botelho Alves, faleceu em março de 2021, aos 91 anos.

Foto: Divulgação/Redes Sociais