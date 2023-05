Os investimentos em pessoas, infraestrutura, segurança, tecnologia e inovação são grandes marcas da nova Santa Casa, com destaque para o Pronto Socorro Convênios que oferece uma estrutura confortável e moderna. Tudo isso para que os clientes tenham um atendimento de excelência.

O provedor Getulio José Pereira, afirma que o atendimento de emergência se caracteriza pelo risco iminente de morte ou que cause sofrimento intenso ao paciente.

“Em um atendimento no pronto-socorro, é necessário ter o diagnóstico preciso e dar início ao tratamento o mais rápido possível para que os efeitos sejam minimizados e a pessoa esteja em segurança. Por isso, nossa estrutura está preparada para atender a pacientes de diversas complexidades e casos graves, com atendimento humanizado, fundamental em um momento tão delicado”, destaca.

Para o diretor executivo Fernando Moreira, além do atendimento ágil e diagnóstico preciso, em um pronto socorro é importante contar com profissionais competentes, além de uma estrutura que possa proporcionar mais qualidade no serviço prestado.

“A Santa Casa é referência na região e em todo Médio Paraíba, por isso, investimos em pessoas, infraestrutura e tecnologia, tudo isso para manter o foco do nosso trabalho em proporcionar as melhores soluções em saúde. Além de uma equipe treinada periodicamente, nosso corpo clínico é formado por médicos renomados, atuando em cada uma das especialidades”, afirma.

Dentre os serviços médicos disponibilizados 24h na unidade, estão as especialidades de clínica médica, cirurgia geral, pediatria e ortopedia, somos o único hospital da cidade de Barra Mansa a ter um médico ortopedista 24h.

“O objetivo é prestar um atendimento completo para os nossos pacientes. Além do atendimento médico, nossa unidade conta com exames de imagem e laboratoriais, o que possibilita um diagnóstico mais ágil e preciso para as condições médicas emergenciais. Tudo isso está alinhado a uma estrutura exclusiva, com equipamentos modernos, recepção ampla, área de classificação de risco, bem como repouso adulto e pediátrico”, explica Dra. Bruna Pires Cardoso, coordenadora do Pronto-Socorro Convênios da Santa Casa de Barra Mansa.

Ampla rede de convênios e atendimento particular

Outro diferencial do Pronto-Socorro Convênios da Santa Casa de Barra Mansa é a ampla rede de convênios. A unidade atende a diversos planos de saúde como Amil, Bradesco Saúde, Golden Cross, Caberj, Fundamp, Plamer, Unimed, Dix Saúde, SulAmérica, Correios, Assim Saúde, Arcelor Mittal e Mediservice. Além disso, os pacientes podem ter acesso a todos os serviços da unidade por meio de atendimento particular.

O Pronto-Socorro Convênios da Santa Casa de Barra Mansa está localizado no cento de Barra Mansa, na rua Pinto Ribeiro, n°205, anexo ao hospital. Mais perto para cuidar de você e da sua família 24h.

Foto: divulgação