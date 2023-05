Com o objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais da rede pública municipal de ensino da cidade, a Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Educação, adquiriu notebooks que serão entregues aos professores das unidades de ensino. Com esta remessa, todos os 385 profissionais serão contemplados, já que orientadores pedagógicos, educacionais e diretores já receberam os equipamentos. O valor total do investimento foi de R$1.154.396,88, com recursos provenientes do salário educação e dos royalties.

Além dos aparelhos recebidos, vale ressaltar que a Secretaria de Educação adquiriu novo mobiliário que já foi distribuído nas 10 escolas e 9 creches das redes públicas de ensino do município e beneficiou 4.100 alunos. Entre a nova mobília estão mesas, armários, estantes, entre outros.

Para o prefeito Ednardo Barbosa, os equipamentos chegam para auxiliar os professores na execução de suas atividades, permitindo o acesso a conteúdos de qualidade e um maior aproveitamento em sala de aula.

“Sabemos que o novo equipamento irá auxiliar e muito no trabalho dos professores e profissionais na execução das aulas e contribuirá com o processo de ensino aprendizagem dos alunos. Esperamos que façam bom uso dos equipamentos”, afirmou o prefeito.

Para o Secretário de Educação Fernando Cabral investir na educação é fundamental para o futuro das crianças.

“Estamos aos poucos melhorando os nossos ambientes de trabalho, possibilitando que o professor possa aproveitar a sua hora atividade para fazer o seu planejamento escolar, sua pesquisa, cada um com seu equipamento de forma individual. Nosso objetivo é melhorar cada vez mais a qualidade de vida do professor em seu ambiente de trabalho”, disse o secretário.

Foto: divulgação