Moradores do bairro Jardim Amália I, em Volta Redonda, foram submetidos a uma situação angustiante nesta quarta-feira (dia 31), ao enfrentarem a falta de energia elétrica que já se estende por mais de 10 horas consecutivas. Segundo eles, a Rua Almirante Barroso, repleta de edifícios, se transformou em um cenário de caos, com idosos, crianças e mulheres impedidos de entrar em seus lares devido à falta de funcionamento dos elevadores. Diante disso, os contribuintes manifestam indignação com a empresa responsável, a Light, pela falta de resposta e descaso com a situação.

Aliás, a concessionária tem sido alvo constante de críticas e revolta dos contribuintes. Um morador do bairro, que não quis se identificar, relata ter feito múltiplas reclamações, gerando cinco protocolos junto à companhia, sem receber nenhuma resposta satisfatória até o momento. A falta de comunicação eficiente e a ausência de soluções imediatas só evidenciam o descaso da empresa para com seus clientes.

Outro morador, que também preferiu não ter o nome exposto na matéria, afirma ter entrado em contato com o gabinete do prefeito para buscar apoio e solução para o problema, mas lamenta a falta de efetividade das medidas tomadas até o momento. Além disso, ele destaca o prejuízo financeiro causado pela falta de energia, com alimentos estragando nas geladeiras e danos a aparelhos eletrodomésticos.

“A Light, como prestadora de serviços essenciais, possui o dever de zelar pelo fornecimento de energia elétrica de forma eficiente e confiável. No entanto, o que se observa é um total desrespeito para com os contribuintes, que enfrentam horas de desconforto, insegurança e prejuízos materiais”, disse o homem, destacando que aguarda um retorno da Light, não apenas para restabelecer o fornecimento de energia elétrica, mas também para prestar os devidos esclarecimentos e garantir que situações como essa não voltem a ocorrer. “É imprescindível que a empresa seja responsabilizada por suas falhas e que tome medidas efetivas para evitar novos episódios de descaso e falta de comunicação com seus clientes”.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução 414/2010, da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), as concessionárias podem ser responsabilizadas por prejuízos ou danos em equipamentos causados pela falta de energia.

A FOLHA DO AÇO entrou em contato com a Light, a fim de obter informações sobre a falta de luz no Jardim Amália I e uma previsão para o restabelecimento da energia elétrica. No entanto, até o momento, a empresa não retornou aos questionamentos. Esta notícia será atualizada assim que houver um retorno por parte da concessionária.

Fotos enviadas pelo leitor