Operação Segurança Presente de Volta Redonda chega a um ano na sexta-feira (dia 2) com uma redução expressiva nos indicadores de criminalidade. De acordo com o levantamento da Secretaria de Estado de Governo, bairros como Vila Santa Cecília e o Centro – onde o programa atua – estão há um ano sem qualquer comunicação de roubos de veículos, furto de celular e homicídio, durante o horário de policiamento do Segurança Presente.

Dentro da série histórica dos dados referentes aos crimes ocorridos em Volta Redonda, no Centro do município, por exemplo, nos quatro primeiros meses de 2023 ocorreram apenas três delitos. E, assim mesmo, num caso de roubo e outro de furto nas ruas, os autores dos crimes foram presos em flagrantes pelos agentes do Segurança Presente. No mesmo período do ano passado, foram registrados 27 delitos.

“As estatísticas mostram o que o cidadão percebe com a implantação do programa: os crimes de rua sofrem uma grande queda. Este é o resultado da polícia de proximidade e de uma política de troca permanente de informações. Cada morador é um aliado em potencial na identificação de supostos criminosos. Sem contar a nossa rede de telefones, onde cada morador participa de um grupo e solicita rapidamente a ajuda do policial”, destaca o secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi.

Os dados da redução criminal na Vila Santa Cecília mostram exatamente o impacto do programa na vida dos moradores. Se em 2019, antes da pandemia, o bairro conviveu 175 roubos a pedestres, aos comércios e veículos, este ano viu o número baixar para apenas quatro casos, sendo que em um deles o autor foi detido em flagrante pelos policiais. E mais: no local não há desde a implantação do programa em Volta Redonda registros de roubos de veículos, de carga e homicídio.

“O governador Cláudio Castro não tem medido esforços, tem investido bastante no policiamento para reduzir a criminalidade. E um dos grandes pilares do sucesso do Segurança Presente é exatamente a qualidade dos nossos agentes. Eles são obstinados em prender criminosos, em oferecer um serviço melhor à população. E em Volta Redonda esta é a razão do sucesso da nossa base”, explica Bernardo Rossi

Barra do Piraí

Também nesta sexta-feira, a base de Barra do Piraí completa um ano de funcionamento. E seus números mostram a boa eficiência dos agentes no combate ao crime. Este ano, por exemplo, não foram registrados nenhum crime de roubos e homicídio na área e horário de atuação do Segurança Presente.

Os dados da Secretaria de Estado de Governo mostram que os casos de furtos também foram reduzidos. Houve apenas um registro de furto a pedestre, ocorrido no final de janeiro, e um furto de celular.

Foto: divulgação