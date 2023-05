Uma mulher de 30 anos foi presa por policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí), na tarde de terá-feira (dia 30), no bairro Itakamosi, em Vassouras. Havia um mandado de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico contra ela. A condenação a 5 anos e 1 mês de detenção foi expedida pela 2ª Vara Criminal de Barra do Piraí.

Segundo o delegado titular da unidade, Antonio Furtado, os crimes foram cometidos em 2020, no bairro Areal, em Barra do Piraí. Na ocasião, foram encontrados 383 pinos de cocaína com a mulher, que chegou a ser presa e encaminhada ao sistema penitenciário. Ela seguia respondendo o processo em liberdade.

Um ano depois, em 2021, Furtado contou que a mulher foi novamente encontrada com drogas, na comunidade Colômbia, bairro Areal. Dessa vez, ao ser abordada por dois policiais militares, resistiu à prisão e agrediu um dos agentes com uma joelhada, além de ter xingado ambos. Na época, ela foi também autuada pelos crimes de resistência e desacato.

“Seguimos trabalhando para garantir a segurança da população, efetuando importantes prisões, em especial de membros de facções criminosas. É raro uma mulher atuar desta forma no tráfico, desafiando a lei e os próprios policiais. A condenação imposta simboliza que a Justiça está atenta e pode contar com a Polícia para frear os delitos, seja quem for que os pratique”, concluiu o delegado.