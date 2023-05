O próximo 5 de julho será um dia especial para os autistas de Volta Redonda e suas famílias. A prefeitura, através da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), acaba de anunciar que eles também irão viajar para cidade de Caxambu, em Minas Gerais, assim como os integrantes da Melhor Idade. A viagem, realizada pela primeira vez para esse público, vai levar 230 pessoas – entre os autistas e seus responsáveis, em cinco ônibus.

De acordo com o prefeito Antonio Francisco Neto, o governo está promovendo, cada vez mais, políticas públicas para pessoas com deficiência (PCDs), possibilitando a integração entre eles e a inclusão social.

“Temos o compromisso com as pessoas com deficiência da cidade. É muito bom que elas estejam inseridas na sociedade, aproveitando a vida. Volta Redonda tem feito cada vez mais investimentos na busca da inclusão. É o nosso dever ouvir as pessoas com deficiência para entender as principais demandas e desenvolver políticas e ações assertivas para promover, de fato, o respeito e a equidade”, ressaltou o prefeito.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchoa, explicou que toda a equipe estará na viagem para dar apoio aos familiares. “Queremos proporcionar para os autistas e a seus familiares momento de descontração, de alegria, além de promover a inclusão deles. Essa viagem fará muito bem para todos, pois sabemos que no dia a dia a rotina deles é rígida e não sobra muito tempo para o lazer, principalmente dos familiares”, comentou o secretário.

Troca de experiências

Eliane Paixão Batista da Silva, que vai viajar com o seu filho de 8 anos, está empolgada com a novidade. “Recebi essa notícia com muita alegria, porque nós, mães de autista, precisamos desse acolhimento. Através dessa viagem vamos conhecer outras famílias e, consequentemente, vamos ver as demandas delas. Além de ser um momento de lazer com os nossos filhos, vamos poder nos ajudar”, explicou.

Elizangela Maria Silva, mãe da Daniele, de 15 anos, também vai aproveitar a viagem. “Minha filha gosta muito de passear e estar junto com os amigos é sempre muito importante. Promover momentos de inclusão é fundamental para eles”, disse.

Luiz Henrique de Carvalho, pai do Enrico de 4 anos, conta que achou a inciativa fantástica. “A administração municipal está sempre procurando alternativas para promover a inclusão. Esse passeio, além de ser uma oportunidade para troca de experiências, servirá para as crianças verem que é possível ter uma vida normal quando tem uma política pública de qualidade na cidade”.

As inscrições começam nesta quinta-feira, dia 1º de julho. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, e das 14h às 17h, portanto um laudo médico comprovando que a pessoa é autista, CPF, documento de identidade e comprovante de residência, inclusive do responsável.

Roteiro e programação

De acordo com o roteiro e programação da viagem, os autistas e familiares ficarão no Hotel Glória, onde poderão desfrutar, no primeiro dia, de almoço tradicional da região, passeio pela cidade – com direito a visita ao Parque das Águas e ao comércio local. Quem preferir, poderá aproveitar a estrutura do hotel, com sala de jogos, karaokê e recreação na piscina. O dia continua com chá da tarde, recreação e jantar.

A programação do segundo dia prevê, além do café da manhã, duas opções para o período matutino: visita ao Parque das Águas ou atividades recreativas na piscina do hotel. Para finalizar, almoço de despedida e retorno para Volta Redonda.

Fotos de divulgação.

Secom/PMVR