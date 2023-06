A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou, nesta quinta (dia 1°), que o salário dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da rede municipal será igualado ao piso nacional. A notícia foi dada pelo prefeito Mario Esteves, no gabinete, juntamente ao secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, e representantes da área. A proposta vai para a Câmara Municipal para análise e, logo, seguirá para a aprovação.

Segundo o governo municipal, no ano de 2023, foram realizadas uma série de ações essenciais, e uma delas foi a mudança nos honorários dos professores do município, emparelhando a faixa salarial nacional. Além disso, na área da saúde, desde o início do governo, também foram feitas modificações com a intenção de sanar problemas: postos estão sendo padronizados, parcerias com instituições para auxiliar o segmento da Atenção Primária, convocação de novos agentes, dentre outras. Agora, esta boa notícia, equiparando os salários com o piso nacional.

Durante o comunicado, o secretário Dione Caruzo enfatizou como o governo tem colocado esforços. “Todas as profissões são indispensáveis, mas no momento, a prefeitura está focando em dois pilares do serviço público nacional. Anteriormente, o governo conseguiu modificar os salários dos educadores e, hoje, foi a vez dos enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem. Esses profissionais são verdadeiros heróis, algo que, além do dia a dia, foi comprovado pelo período pandêmico. Eles mais do que merecem isso e ficamos felizes em anunciar que, após muito planejamento, tudo está sendo encaminhado”, expõe.

Barra do Piraí é uma das primeiras cidades do Sul Fluminense a aderir ao piso nacional desses profissionais, segundo Mario Esteves. O chefe do Executivo falou com entusiasmo sobre a nova conquista e os futuros trâmites até a ratificação. “É uma notícia muito importante e estou feliz em divulgá-la ao lado de todos que estão aqui. Como o secretário disse anteriormente, estamos trabalhando com pontos fundamentais da atividade pública. Por isso é crucial valorizar os nossos profissionais”, finaliza.

