A Receita Federal apreendeu nesta quinta (dia 1°) 720 cactos, gêneros Astrophytum sp. e Lophophora sp., em uma encomenda postal no Aeroporto do Galeão/RJ. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção por meio de equipamentos de raios-x.

A espécie Lophophora sp. contém substância alucinógena. Foram apreendidos 2,15 kg do material, que vinha da Tailândia com destino a Nova Candelária/RS.

Os cactos foram encaminhados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para o Jardim Botânico, autoridade científica competente, para análise e identificação.

O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão em parceria com o Ibama. As Instituições estimam que o valor do material gire em torno de US 7.200,00.

Essa apreensão garante a preservação de espécies e combate o comércio ilegal de flora com risco de extinção. É importante ressaltar que eventual introdução ilegal de espécies em um ecossistema pode provocar desequilíbrios graves e extinção de espécies nativas.

Foto: divulgação