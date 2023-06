A equipe de Ginástica de Trampolim de Pinheiral fez bonito em sua participação no 1º Torneio Estadual, realizado pela Federação de Ginástica do Rio de Janeiro. A competição foi disputada no último dia 28, no Parque Olímpico. Além do troféu de terceiro lugar por equipe, os atletas conquistaram 16 medalhas – sendo três de ouro, três de prata e 10 de bronze.

Um dos destaques foi João Pedro, de 10 anos, que conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata. Também subiram ao pódio Maria Vitória Merencio, 17 anos, com duas de bronze; Larah Nery, 18 anos, duas de bronze; Pedro da Matta Mesquita Damasceno, 9 anos, uma medalha de ouro e outra de prata; Armando Tobias, de 8, com duas pratas e um bronze; e Wallace Alves Torres, também de 8 anos, com três bronzes.

O projeto Ginástica de Trampolim é oferecido gratuitamente pela prefeitura de Pinheiral para crianças e adolescentes de 5 a 18 anos. Todas as vagas já estão preenchidas, havendo uma fila de espera. O Centro de Treinamento de Ginástica de Trampolim de Pinheiral está localizado no Centro da cidade.

“Incentivar a prática esportiva, seja qual for, significa dar oportunidades. Sabemos que o esporte pode mudar a vida das pessoas, principalmente das crianças e adolescentes. Por isso, estamos muito felizes em ver o desempenho da nossa equipe e temos a certeza de que muitas outras conquistas estão por vir”, destacou o prefeito Ednardo Barbosa.

A inscrição, uniforme e transporte para participação da equipe no Torneio Estadual foram custeados pelo poder público municipal.

Para o técnico da equipe de ginástica de trampolim, Cláudio Júnior, participar do torneio foi possível dar a população da cidade visibilidade para apresentar os talentos do município.

“Estamos muito felizes pelas conquistas alcançadas e por conseguir competir com 216 atletas de sete entidades de ginástica de trampolim do Estado. Sabemos que temos muito a percorrer e vamos continuar trabalhando para conquistarmos mais resultados representando a cidade de Pinheiral. Agradeço aos pais e responsáveis pela confiança no nosso trabalho e aos alunos pela dedicação nos treinos e na competição”, disse o treinador.

