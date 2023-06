A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça (dia 6), a Operação Carcará com o objetivo de desmantelar um laboratório gráfico dedicado à falsificação de cédulas falsas para posterior comercialização pela organização criminosa investigada.



Na ação de hoje, policiais federais da Força-Tarefa da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários e da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu cumprem três mandados de prisão preventiva, um mandado de prisão domiciliar e oito mandados de busca e apreensão em desfavor dos investigados, nos municípios de Duque de Caxias/RJ, Nova Iguaçu/RJ e São João de Meriti/RJ.

No laboratório, as equipes apreenderam grande quantidade de aparatos para a falsificação de moeda, como papéis, impressoras, tintas, equipamento gráfico variado, material de acabamento e máquinas de cartão de crédito, além de cédulas falsas prontas e outras em fase de confecção.



A organização criminosa em questão utilizava as redes sociais para comercializar as notas falsas produzidas e, em sequência, enviava as encomendas com o material ilícito através dos correios.

Segundo as investigações, iniciadas em agosto de 2022, mais de 1.000 (mil) objetos postais suspeitos de conterem moeda falsa foram enviados da região geográfica em que a organização criminosa opera, totalizando mais de 200 kg em cédulas ilícitas comercializadas.



A ação de hoje também contou com o apoio da Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda e Documentos Federais (UERF/PF), a qual é incumbida de coordenar as operações relativas à falsificação de moeda e documentos federais que sejam de atribuição da Polícia Federal.



Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, moeda falsa e moeda falsa por equiparação, cujas penas somadas podem chegar a mais de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.



Após as formalidades de praxe, os presos serão encaminhados ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Foto: divulgação