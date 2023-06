Terminam nesta terça-feira (dia 6) as inscrições para o Bolsa Atleta RJ 2023. O programa de transferência direta de recursos do Governo do Estado concede bolsas de R$ 500 a R$ 5 mil reais para atletas de cinco categorias, que vão do nível estudantil até o olímpico. As inscrições podem ser feitas por e-mail ou presencialmente, na sede da Secretaria estadual de Esporte e Lazer, no Centro do Rio. Podem se candidatar atletas de base e de alto rendimento que preencham os requisitos do edital de seleção.

– As inscrições terminam nesta terça-feira, mas ainda dá tempo de se inscrever. Este é um programa incrível que ajuda o atleta a ter previsibilidade de recursos para custear gastos com alimentação, saúde, passagens, equipamentos e inscrições em competições. A continuidade do Bolsa Atleta RJ reforça o compromisso do governo estadual com os atletas e paratletas fluminenses. É um instrumento muito eficaz e poderoso, sobretudo para os atletas de base. Queremos fazer deste programa um indutor de muitas vitórias – declarou o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

A segunda edição do Bolsa Atleta RJ contempla atletas de alto rendimento e também de base. São 380 bolsas destinadas para aqueles que apresentam resultados relevantes em competições nacionais e internacionais, e outras 220 para os que estão iniciando suas carreiras. Em 2023, as categorias Olímpica e Paralímpica tiveram aumento no número de benefícios. No segmento “participação olímpica” houve um salto de seis para 18 vagas. Já nas categorias de base Nacional A e Internacional B, as vagas duplicaram, de 30 para 60 e 24 para 40 respectivamente.

Avanços para o esporte

Regulamentado em 2022, o Bolsa Atleta RJ é uma vitória para atletas e paratletas que defendem instituições fluminenses e passaram a contar com mais condições para se dedicar com exclusividade aos treinos. Ao todo, o Bolsa Atleta RJ contempla cinco categorias: Olímpica ou Paralímpica, Internacional A, Internacional B, Nacional A e Nacional B. São 46,66% dos recursos destinados aos atletas de alto rendimento e 53,34% para os atletas de base, universitários e estudantes. Caso o atleta ou paratleta já receba algum tipo de benefício público ou privado, a concessão do auxílio estadual chega a 80% do valor destinado à respectiva categoria.

“O Bolsa Atleta RJ é de grande importância da minha carreira e de todos que praticam esporte e que lutam diariamente para chegar ao seu objetivo. Sabemos que não é sozinho que nós conseguiremos chegar a esse objetivo, requer esforço e muito trabalho. É uma profissão e a gente sempre precisa desse retorno, dessa valorização”, disse Jessyca Oliveira, de 18 anos, 1º lugar do ranking nacional de natação paralímpica, que pleiteia a renovação do benefício.

Edital e inscrições

As inscrições para o Bolsa Atleta RJ foram abertas em maio. Além do envio de toda a documentação necessária por e-mail, após o preenchimento do formulário de inscrição e anexos no site esporte.rj.gov.br, também é possível fazer a inscrição presencial na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Av. Presidente Vargas, 409, 21º andar – Centro).

Foto: divulgação