Policiais militares em patrulhamento, na noite de segunda (dia 5), foram atacados a tiros no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. O ataque, que foi revidado pelos agentes da guarnição, ocorreu na Rua Itaguaí.

Os agentes contaram que se depararam com vários homens armados. Os criminosos fugiram após o confronto. Com apoio de uma equipe do Grupamento de Ações Táticas, que seguiu para o bairro em reforço, foram feitas buscas por suspeitos, sendo encontrados 62 pinos de cocaína, 46 pedaços de maconha, um carregador calibre 9 milímetros, três munições intactas do mesmo calibre.

Foto: divulgação