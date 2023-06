As forças policiais Militar e Civil desencadearam, na manhã desta quarta-feira (dia 7), uma operação conjunta no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda, com o objetivo de combater o tráfico de drogas.A ação visa cumprir 20 mandados de prisão, bem como realizar prisões em flagrante de suspeitos envolvidos com o crime, apreender drogas, armas e veículos utilizados nas atividades ilícitas.

A operação conta com a participação de agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar e tem o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), um veículo blindado, uma ambulância da prefeitura e viaturas da Guarda Municipal.

Ao longo do dia, balanços parciais da operação devem ser divulgados e esta notícia poderá ser atualizada.

Foto: Divulgação