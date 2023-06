Por conta da queda do número de doadores de sangue registrada anualmente nos meses com temperatura mais baixa, e a alta demanda por hemocomponentes, o Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda estará aberto para coleta na próxima segunda-feira (dia 12), véspera do feriado pelo dia do padroeiro da cidade, Santo Antônio. As doações na unidade, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), podem ser feitas das 7h às 13h.

Apesar do Banco de Sangue normalmente acompanhar o calendário de feriados da Prefeitura de Volta Redonda, desta vez o local fica fechado na quinta, dia 8, pelo feriado de Corpus Christi; e na sexta-feira, dia 9, dia compensado pelos funcionários. Na segunda-feira, dia 12, que também será emendada por compensação em outros órgãos municipais, por ser véspera do feriado de Santo Antônio, o hemonúcleo vai funcionar normalmente.

“Vamos intensificar a campanha pelo Junho Vermelho, mês de conscientização para doação de sangue, começando pelo Dia dos Namorados, já que doar sangue é um ato de amor”, disse a responsável pela captação de doadores do hemonúcleo, Cristina Teixeira, reforçando que os estoques estão baixos por conta da queda no número de doadores nos dias frios.

Ela explicou que o Hospital São João Batista, que abriga o Banco de Sangue e é seu principal cliente, passa por momento com um número importante de pacientes tomando plaquetas, hemocomponente com validade de cinco dias, demandando muitas bolsas de sangue. “Além disso, o hospital está realizando mutirões de cirurgias, aumentando ainda mais a demanda”, lembrou Cristina.

Além do Hospital São João Batista, o Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda atende mais cinco unidades: o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro; o Hospital Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado); além de um hospital privado na cidade; e ainda fornece hemocomponentes para unidades em outros dois municípios.

Dia Mundial do Doador de Sangue

Dando prosseguimento à campanha pelo Junho Vermelho, o Hemonúcleo de Volta Redonda, em parceria com o 22º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), vai receber doações de membros da corporação na próxima quarta-feira, dia 14 de junho, quando se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue. A partir das 9h, bombeiros de Volta Redonda farão a doação voluntária e vão ganhar um lanche especial e um boton comemorativo do Junho Vermelho.

“O objetivo da campanha é captar mais doadores voluntários para o hemonúcleo de Volta Redonda. Durante todo o mês de junho, ampliamos a divulgação sobre a importância dessa ação solidária que pode ser realizada de forma rápida e segura. É essencial enfatizar que uma única doação é capaz de salvar até quatro vidas. Não existe nenhum substituto para o sangue e manter os estoques adequados é fundamental para que muitas vidas possam ser salvas”, reforçou o coordenador técnico do Núcleo de Hemoterapia, o médico hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima.

Requisitos para doar sangue

Antes da coleta, todos os doadores passam por triagem clínica. Pode doar qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis; é necessário estar em boas condições de saúde; e não precisa estar em jejum. As pessoas que se imunizaram contra a Covid-19 precisam esperar sete dias antes de fazer a doação. As mulheres precisam de um intervalo de três meses entre as doações, e os homens, de dois meses.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3339-4242 (ramais 325 e 326).

