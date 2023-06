Representantes da Prefeitura de Barra do Piraí participaram da cerimônia, na sexta (dia 9), para anunciar a chegada da primeira agência bancária em Ipiabas, que será instalada no shopping Ipitown. Segundo o governo municipal, a unidade representa uma nova etapa no avanço de Ipiabas, somada a série de investimentos que estão sendo realizados, movimentando a área turística e, consequentemente, a econômica. O impacto pode ser positivo na geração de empregos e facilitará transações para os turistas que visitarem o distrito.

O secretário de Trabalho e Desenvolvimento, Wagner Aiex, enfatizou a importância da chegada do banco e como ele irá auxiliar nas atividades econômicas. “A chegada da agência é de grande relevância para o distrito. O banco incentivará o comércio e aplicações monetárias na cidade, favorecendo o fluxo de transações. Além disso, tornará possível, caso seja necessário, fornecer empréstimos e financiamentos para empresas, estimulando o crescimento econômico local”, aponta.

Já o presidente da Associação Mais Ipiabas (AMI), Leonardo Salgado, falou sobre como os esforços da prefeitura já estão afetando as práticas da região. “Todo o progresso que vem sendo alcançado na região é essencial para nós. Graças ao investimento feito pelo poder público em Ipiabas, estamos conseguindo impulsionar ainda mais a economia local”, completa.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, ressaltou que a nova agência é mais uma forma de comprovar o potencial econômico do distrito. “Todos sabem que temos um comércio tradicional forte, mas percebemos que precisávamos trabalhar em outras esferas, e foi a partir disso que começamos a trabalhar em Ipiabas. Desde lá, estamos construindo um verdadeiro pólo turístico. E, agora, por meio da inauguração da agência bancária, conseguimos uma nova vitória e ainda vem muito mais por aí”, finaliza o chefe do Executivo.

Foto: divulgação