O Resende visita o Athletic-MG nesta quarta-feira (dia 14), às 19h, no estádio Joaquim Portugal, pela 8° rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Gigante do Vale está na sexta colocação, com nove pontos, a dois do G4 do grupo 6 e quer a vitória para retornar à zona de classificação para a próxima fase do Brasileiro.

As duas equipes voltam a se enfrentar após empataram sem gols nesse domingo (dia 11) no estádio do Trabalhador. “Nossa equipe vinha trabalhando forte, mas não estava conseguindo colocar em prática, o que vem acontecendo nas últimas partidas. Estamos fazendo bons jogos e contra o Athletic fomos bem novamente, faltou só concluir um pouco melhor para sairmos com a vitória. Quarta-feira já temos outra guerra, novamente contra o Athletic e vamos buscar a vitória que nos recoloca no G4”, destacou o meia-atacante alvinegro, Igor Bolt.

O elenco do Gigante do Vale encerrou a preparação para o confronto na manhã desta terça-feira (dia 13), na Pelé Academia. Em seguida, a delegação alvinegra seguiu para São João Del-Rei-MG, onde ficará concentrada para a partida.

Jefter Percy é o novo auxiliar técnico da comissão técnica do profissional

O técnico do sub-17 do Gigante do Vale, Jefter Percy, agora irá integrar a comissão técnica permanente do profissional, ocupando o cargo de auxiliar técnico.

Adilson Machado assumirá o comando dos Crias da Pelé do sub-17. Além dele, o Lucas Giovani também irá integrar a comissão técnica da categoria de base alvinegra.

