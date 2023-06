Um pedreiro de 32 anos foi preso na tarde de terça-feira (dia 13) por policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí), suspeito de ameaçar com uma foice e intimidar seus familiares com uma bomba tipo “rojão”. Coordenada pelo delegado titular da unidade, Antonio Furtado, a prisão aconteceu no bairro Belvedere, em Barra do Piraí, e cumpriu um mandado de prisão preventiva pelo crime, expedido em desfavor do acusado.

Furtado explicou que no dia 14 de maio deste ano, o pedreiro compareceu à delegacia e fez um registro de ocorrência por lesão corporal, alegando ter sido espancado por traficantes no bairro Parque Almirante, também em Barra do Piraí. Na ocasião, bastante machucado, ele apresentou lesões no rosto, costas e braços. Segundo o preso, a agressão foi motivada por conta de uma dívida de drogas no valor de R$ 600 reais.

Três dias após o espancamento, buscando recursos financeiros para quitar o valor cobrado por membros de uma facção criminosa, o delegado contou que o suspeito ameaçou o próprio tio e a prima com uma foice, e jogou um “rojão” na direção dos familiares. Nesse episódio, ninguém se feriu. O imóvel onde as vítimas residem fica em cima da casa do suspeito.

Furtado acrescentou que o fato foi narrado pela prima do acusado em depoimento, que solicitou uma medida protetiva. Para impedir que o pedreiro coaja testemunhas e venha tentar contra a vida dos seus parentes, um mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça de Barra do Piraí. Ele já reúne passagens por tráfico e porte de drogas, e agora responderá por ameaça. Por ora, não há previsão de soltura.

“O caso retrata que o consumo de drogas resulta na prática de crimes, destruindo até a própria família dos viciados. Além de proteger os familiares do preso, a prisão preventiva garante a sua própria segurança, já que em liberdade, poderia ser morto por traficantes em razão da dívida. O tráfico não perdoa. Por isso é tão importante ensinar crianças e jovens a não usarem drogas”, concluiu o delegado.

Foto: Divulgação