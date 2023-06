Um jovem de 17 anos foi alvejado por dois tiros, na noite de terça-feira (dia 13), na Rua José Marciano dos Santos, no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa. O adolescente foi socorrido pelo pai até a Santa Casa de Misericórdia, que fica nas proximidades do local do crime. O responsável relatou à Polícia Militar que um indivíduo usando calça jeans e casaco com capuz se aproximou deles sem dizer nada e disparou contra seu filho, fugindo logo em seguida.

Até o momento desta publicação, não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Autoridades estão investigando o caso e buscando identificar o agressor responsável pelos disparos.