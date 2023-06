A Polícia Federal deflagrou, na terça-feira (dia 13), a operação Higeia com o objetivo de combater a fabricação de medicamentos sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), na cidade de Campos dos Goytacazes.

A ação da PF é fruto do compartilhamento de informações entre a Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes e a ANVISA, a qual identificou uma empresa que estaria fabricando medicamentos sem a autorização da referida autarquia federal, em dois endereços distintos da cidade mencionada.

A operação envolveu duas equipes que, somadas, contaram com cerca de 20 policiais federais. As diligências também foram apoiadas por Guarda Municipal, Vigilâncias Sanitárias Municipal e Estadual, e Setor de Posturas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes que se dirigiram aos endereços indicados e ajudaram a efetuar a apreensão de cerca de 10 toneladas de produtos, insumos e matérias-primas utilizadas na fabricação de medicamentos sem a autorização da ANVISA.

As investigações seguem para apurar os fatos e identificar os envolvidos. O crime relacionado está previsto no art. 273 do Código Penal (falsificação de produto terapêutico ou medicinal), com pena prevista de 10 a 15 anos de reclusão e multa.

O nome da operação remete à Higeia, a deusa grega da cura.

Foto: Divulgação/PF