O deputado estadual Jari Oliveira (PSB), como presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), vai entrar com representação no Ministério Público Estadual (MP-RJ) nesta quinta-feira (dia 15). O documento pede que a concessionária Rio+Saneamento, responsável pelo fornecimento de água potável e esgotamento sanitário em Pinheiral, retome, imediatamente, o serviço de novas ligações de esgoto no município.

A ação do parlamentar foi aprovada pela comissão durante reunião extraordinária na tarde desta quarta-feira, dia 14, com a presença do presidente da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado (Agenersa), Rafael Menezes. Jari também reapresentou as denúncias de moradores de Pinheiral, assistidos pela Rio+Saneamento, sobre o serviço prestado pela empresa, principalmente, em relação à suspensão das novas ligações de esgoto.

“Desde de novembro de 2022 tenho tentado uma solução para o problema de moradores do município de Pinheiral que construíram seus imóveis e não conseguem que a empresa faça a ligação do esgoto sanitário, ficando assim impedidos de desfrutar do sonho da casa própria”, afirmou o deputado, que agora vai pedir a intercessão do Ministério Público.

Comissão cobrou soluções da Agenersa

No encontro desta quarta-feira, que cobrou soluções do presidente da agência reguladora do serviço, o parlamentar também lembrou que entre os relatos mais recorrentes está o aumento no valor da conta, provocado pelo aumento do volume de água medido pelos novos hidrômetros instalados pelas concessionárias.

“Para promover a transparência na cobrança pelo serviço, apresentei Projeto de Lei que obriga as concessionárias de água do estado a instalar hidrômetros comprados pelos consumidores. Desde que o hidrômetro seja certificado e o cliente apresente a nota fiscal da compra, a empresa responsável pelo fornecimento de água deve fazer a instalação do equipamento”, falou Jari.